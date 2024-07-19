Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! 2 Maling Motor Todongkan Benda Mirip Senpi di Cilebut Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |19:08 WIB
Viral! 2 Maling Motor Todongkan Benda Mirip Senpi di Cilebut Bogor
Viral maling motor todongkan benda mirip senpi di Cilebut Bogor (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

BOGOR - Video kawanan maling motor beraksi di wilayah Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, jadi viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku sempat menodongkan benda mirip senjata api.

Dalam video yang beredar, salah satu pelaku mengendap masuk ke rumah korban sambil membuka pagar. Pelaku kemudian masuk mendekat ke salah satu motor di garasi.

Pelaku lainnya yang mengenakan topi mendongkan benda mirip senjata api ke arah dalam rumah. Namun, dalam aksinya, mereka gagal membawa kabur motor korban karena terdapat pengaman ganda dan keduanya berhasil kabur.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang membenarkan adanya peristiwa percobaan pencurian motor dalam video beredar tersebut.

Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menangkap kedua pelaku.

"Iya benar, percobaan pencurian motor tetapi gagal karena dipasang pengaman ganda," kata Birman dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2024).

Halaman:
1 2
      
