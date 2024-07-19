Geger Mamah Muda Nekat Gantung Diri dengan Seutas Tali di Bojongsari Depok

DEPOK - Seorang ibu muda berinisial SA (30) membuat geger warga Jalan H. Nidi RT 6/2, Serua, Bojongsari, Kota Depok pada Jumat (19/7/2024). Korban ditemukan tewas setelah nekat gantung diri di sebuah ruang dapur dengan seutas tali plastik.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H. Aruan membenarkan penemuan mayat wanita diduga gantung diri itu.

"Betul, mohon waktu," kata Yefta saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologis berawal dari pelapor sedangan mengantar anaknya untuk pergi sekolah. Kemudian pelapor di telepon orang tua korban bernama Kurniawan memberitahu bahwa SA istri pelapor telah ditemukan gantung diri.