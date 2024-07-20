Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Jokowi Klaim Pemilu 2024 Berjalan Demokratis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan turunnya indeks demokrasi di Indonesia. Menurutnya demokrasi masih berjalan dengan baik, bahkan ia mengklaim Pemilu 2024 berjalan demokrastis.

"Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis," kata Jokowi dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Jokowi mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat untuk berpendapat hingga berorganisasi. Dirinya memastikan tidak ada yang menghambatnya.

"Orang mau berserikat, berpendapat ingin berorganisasi semuanya gaada yang dihambat," kata Jokowi.

Bahkan sebagai Presiden, Jokowi selalu mendengarkan aspirasi masyarakat mulai dari memaki hingga mengkritiknya.

"Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita denger. Orang mem-bully Presiden juga kita denger, kalau mengkritik hampir tiap detik ya ada," kata Jokowi.

Sebelumnya banyak kalangan termasuk akademisi mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap penuh campur tangan kekuasaan atau cawe-cawe Jokowi. Keterlibatan aparat negara dalam proses pesta demokrasi dan upaya menjegal lawan politik juga jadi sorotan.

Para aktivis hingga tokoh agama turut menyerukan penyelamatan demokrasi Indonesia.

Beberapa lembaga merilis indeks demokrasi Indonesia turun.