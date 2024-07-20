Gempa Bumi M4,0 Guncang Larantuka NTT

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 20 Juli 2023, pukul 15.02 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 49 km Barat Laut Larantuka Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 7.94 Lintang Selatan – 122.73 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.0, 20-Jul-2024 15:02:35WIB, Lok:7.94LS, 122.73BT (49 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedlmn:265 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)