Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi M4,0 Guncang Larantuka NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |15:19 WIB
Gempa Bumi M4,0 Guncang Larantuka NTT
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 20 Juli 2023, pukul 15.02 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 49 km Barat Laut Larantuka Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 7.94 Lintang Selatan – 122.73 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.0, 20-Jul-2024 15:02:35WIB, Lok:7.94LS, 122.73BT (49 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedlmn:265 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa NTT NTT BMKG gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882//gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179730//gempa-Ek6D_large.jpg
Gempa Besar M5,6 Guncang Buol Sulawesi Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725//hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179712//hujan-a4y5_large.jpg
Gangguan Atmosfer, BMKG Imbau Waspada Hujan Lebat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179704//gempa-j6eH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Pidie Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179703//gempa-KPeV_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Kota Sindirgi Turki, Puluhan Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement