HOME NEWS NASIONAL

Waspada Hujan Lebat hingga 25 Juli di Daerah Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |15:51 WIB
Waspada Hujan Lebat hingga 25 Juli di Daerah Ini
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang-lebat hingga 25 Juli mendatang akibat fenomena cuaca yang terdeteksi di Indonesia, salah satunya akibat dua Bibit Siklon Tropis.

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Andri Ramdhani mengatakan berdasarkan pantauan BMKG, terdapat daerah tekanan rendah di perairan barat Filipina (bibit Siklon Tropis 91W) dan di Laut Filipina sebelah utara Papua (bibit Siklon Tropis 92W).

Andri menjelaskan bahwa daerah tekanan rendah ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang dari Laut Filipina bagian barat, Laut Sulawesi hingga perairan timur Filipina.

Daerah konvergensi lainnya terpantau di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara bagian barat, Laut Seram, Laut Arafuru, dan Samudera Pasifik sebelah utara Papua.

“Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi tersebut,” kata Andri dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Halaman:
1 2
      
