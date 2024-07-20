Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalih Hasto Mangkir dari Panggilan KPK, Suratnya Diterima Driver

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |16:41 WIB
Dalih Hasto Mangkir dari Panggilan KPK, Suratnya Diterima Driver
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi di Ditjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan, sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut.

Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”. Pemanggilan pertama, diakui Hasto, sebenarnya harusnya kemarin. Namun, Hasto mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

"Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto menjawab wartawan di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Maka, kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto.

Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie.

“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” ujar Hasto.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

Sekalian, Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “Konsultan” oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ujarnya.

