INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Demokrat Resmi Dukung Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |16:51 WIB
Demokrat Resmi Dukung Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel
Partai Demokrat dukung Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Demokrat, resmi mendukung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang Selatan 2024. Dukungan ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dari partai berlambang bintang mercy.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyerahkan langsung surat rekomendasi. Pantauan Okezone di lokasi, terlihat Riza-Marshel maju beriringan ke tempat AHY berdiri.

Setelah bersalaman dengan keduanya, AHY pun menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Riza-Marshel. Sementara Marshel yang merupakan komika itu sempat terlihat memberikan gestur hormat.

"Respect," kata Marshel.

Bukan hanya Riza-Marshel, Partai Demokrat hari ini total menyerahkan 63 surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
