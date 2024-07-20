Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Berpotensi Terjang Selatan Banten hingga Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:46 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Berpotensi Terjang Selatan Banten hingga Jatim
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 20 - 21 Juli 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 8 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 10 - 25 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Banten - Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda dan Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara P. Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh - Bengkulu, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa - P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas - Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan Kupang - P. Rote, Samudra Hindia Selatan Bali - Kupang, Laut Natuna Utara, Laut Natuna, Selat Karimata.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
