Viral Sejumlah Orang Berseragam PNS Beli Bensin Pertalite Rp10.000 Sambil Tetawa-Tawa di Dalam Mobil

JAKARTA - Viral di media sosial sejumlah orang berseragam PNS tengah membeli bensin Pertalite di SPBU sejumlah Rp10.000. Reaksi petugasnya pun menuai sorotan karena terlihat menahan amarah.

Diunggah akun Instagram @awramee yang disunting dari video asli milik @serlylindiani mengungkapkan bahwa sejumlah orang dengan jenis kelamin lelaki dan perempuan tengah tertawa-tawa karena memesan bensin Pertalite dengan nominal Rp10 ribu sambil tertawa-tawa.

"Bang, 10 ribu bang," kata salah satu yang berseragam PNS sambil tertawa lantang.

"Bang, 10 ribu aja bang, serius, masih pegawai honor nih," kata seseorang lain sambil tertawa.

Tampak sang petugas SPBU menahan amarah sambil melayani. Ekspresinya pun menuai simpati netizen.