Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Sejumlah Orang Berseragam PNS Beli Bensin Pertalite Rp10.000 Sambil Tetawa-Tawa di Dalam Mobil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |19:23 WIB
Viral Sejumlah Orang Berseragam PNS Beli Bensin Pertalite Rp10.000 Sambil Tetawa-Tawa di Dalam Mobil
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sejumlah orang berseragam PNS tengah membeli bensin Pertalite di SPBU sejumlah Rp10.000. Reaksi petugasnya pun menuai sorotan karena terlihat menahan amarah.

Diunggah akun Instagram @awramee yang disunting dari video asli milik @serlylindiani mengungkapkan bahwa sejumlah orang dengan jenis kelamin lelaki dan perempuan tengah tertawa-tawa karena memesan bensin Pertalite dengan nominal Rp10 ribu sambil tertawa-tawa.

"Bang, 10 ribu bang," kata salah satu yang berseragam PNS sambil tertawa lantang.

"Bang, 10 ribu aja bang, serius, masih pegawai honor nih," kata seseorang lain sambil tertawa.

Tampak sang petugas SPBU menahan amarah sambil melayani. Ekspresinya pun menuai simpati netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
spbu bensin Pertalite pns viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179869//elanoz-q7Zb_large.jpg
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179643//purbaya-h8DA_large.jpg
Purbaya soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Enggak Boleh Ceplas-ceplos, Nanti Saya Dimarahin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638//viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement