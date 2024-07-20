Gempa M3,4 Guncang Nabire, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu (20/7/2024), sekira pukul 19.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.42 Lintang Selatan - 135.48 Bujur Timur. Gempa berpusat di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.4, Kedalaman: 21 km, 20 Jul 2024 19:51:49 WIB, Koordinat: 3.42 LS-135.48 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km barat daya Nabire)," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)