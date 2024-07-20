Gempa M3,8 Guncang Pematangsiantar Sumut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Sabtu (20/7/2024), sekira pukul 21.20 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.70 Lintang Utara - 99.00 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.8, 20-Jul-2024 21:20:57WIB, Lok:2.70LU, 99.00BT (30 km BaratDaya PEMATANGSIANTAR-SUMUT), Kedlmn:156 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)