DPR Dorong Pemerintah Maksimalkan Pemanfaatan Beasiswa LPDP untuk Capai Indonesia Maju

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mendorong pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memaksimalkan pemanfaatan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mencapai misi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan dalam momen penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) dengan Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) di kawasan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/7/2024) sore.

"Kita juga ingin menitipkan pesan supaya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan melalui LPDP membuat skema beasiswa untuk para pelaku mahasiswa dan pelajar yang punya jiwa kewirausahaan supaya mereka bisa mendapatkan afirmatif kebijakan, afirmatif program sehingga mereka betul betul bisa tumbuh menjadi pengusaha yang ditopang oleh dana beasiswa dari pemerintah. Dana abadi pendidikan sekarang sudah mencapai Rp153 triliun tahun 2024 ini yang dikelola oleh LPDP yang berasal dari pajak rakyat dipungut masukkan ke APBN kemudian setiap tahun di LPDP," kata Kamrussamad usai penandatangan MoU.

"Kita bersyukur pemerintah terpilih Prabowo-Gibran ke depan kita dorong supaya bisa ada afirmatif beasiswa pendidikan enterpreneur dari kalangan pelajar hingga mahasiswa sebagai syarat Indonesia Maju kalau tidak kelas menengah kita tidak bisa akan tumbuh," tambahnya.

Ketua Umum BPP HIPKA itu menegaskan bahwa MoU antara HIPKA dengan UICI bentuk sinergitas antara pelaku usaha dan dunia pendidikan. Kamrussamad menekankan beasiswa pendidikan penting bagi mereka masyarakat yang memiliki potensi, namun terkendala biaya pendidikan tinggi.

"Ini suatu terobosan link and match antara dunia usaha dan pendidikan kita ingin mendorong pelaku usaha untuk peduli terhadap dunia pendidikan khususnya dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang punya bakat dan punya potensi tetapi secara keuangan keluarganya tidak memungkinkan memberikan biaya pendidikan tinggi. Ini bentuk bukti nyata dari Himpunan Pengusaha KAHMI," pungkasnya.

(Awaludin)