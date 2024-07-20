Gudang Plastik di Kota Tangerang Terbakar, 12 Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi

TANGERANG - Sebuah gudang palet plastik di Jalan Tanah Gocap, Karawaci, Kota Tangerang, Jumat 19 Juli 2024 malam hangus terbakar. Lokasi gudang yang dekat dengan pemukiman membuat panik warga sekitar.

Kobaran api berawal dari ruangan bagian yang berisi tumpukan limbah plastik dan dengan cepat merembet ke tumpukan limbah lainnya.

Kepala UPT Cibodas BPBD Kota Tangerang, Kamaludin mengatakan bahwa banyaknya bahan yang mudah terbakar saat ini pemadam hanya bisa melokalisir agar tidak merembet kepemukiman.

“Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik,” ujarnya.