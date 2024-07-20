Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Plastik di Kota Tangerang Terbakar, 12 Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi

Sukron , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |00:38 WIB
Gudang Plastik di Kota Tangerang Terbakar, 12 Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Sebuah gudang palet plastik di Jalan Tanah Gocap, Karawaci, Kota Tangerang, Jumat 19 Juli 2024 malam hangus terbakar. Lokasi gudang yang dekat dengan pemukiman membuat panik warga sekitar.

Kobaran api berawal dari ruangan bagian yang berisi tumpukan limbah plastik dan dengan cepat merembet ke tumpukan limbah lainnya.

Kepala UPT Cibodas BPBD Kota Tangerang, Kamaludin mengatakan bahwa banyaknya bahan yang mudah terbakar saat ini pemadam hanya bisa melokalisir agar tidak merembet kepemukiman.

“Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement