INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelecehan Wanita Masih Terjadi di KRL, Ini Kata KAI Commuter

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |11:13 WIB
Pelecehan Wanita Masih Terjadi di KRL, Ini Kata KAI Commuter
KRL gerbong wanita (Foto: KAI Commuter)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter memastikan tak memberi ruang bagi pelaku pelecehan seksual. KAI pun terus berupaya mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap penumpang, terutama wanita.

"KAI Commuter tidak akan memberikan ruang untuk tindakan Pelecehan Seksual di Commuter Line,” VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu (20/7/2024).

KAI Commuter pun melakukan berbagai langkah untuk memastikan agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan seksual. Berpihak kepada korban, dan mendampingi korban jika ingin melaporkan ke pihak kepolisian, dan mendukung hukuman sesuai UU terhadap pelaku kejahatan tersebut. 

Untuk kenyamanan wanita, KAI menyediakan sejumlah layanan yang dikhususkan untuk perempuan. Salah satunya kereta khusus wanita (KKW) sejak 2010 lalu. Di KKW, wanita tanpa adanya lawan jenis yang diharapkan dapat memberikan keamanan lebih.

Fasilitas khusus wanita lainnya adalah ruang lakstasi yang berada di area stasiun Commuter Line. KAI Commuter saat ini memiliki sebanyak 27 ruang laktasi di stasiun-stasiun besar yang ada di wilayah Jabodetabek.

Di stasiun-stasiun lain yang belum memiliki ruang laktasi, para pengguna yang akan menyusui anaknya atau sekedar melakukan _pumping_ (memompa) ASI tidak perlu khawatir, karena bisa melakukan hal tersebut di ruang kantor yang ada di area stasiun. 

“Pengguna bisa langsung menghubungi petugas untuk meminjam tempat jika ingin menyusui anaknya atau melakukan pumping ASI di area stasiun,” ujar Joni.

