INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet, Polisi Imbau Pengendara Hindari Kawasan GBK Sore Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |12:04 WIB
Awas Macet, Polisi Imbau Pengendara Hindari Kawasan GBK Sore Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari jalan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Hal itu guna menghindari kemacetan karena sedang banyak kegiatan.

"Sabtu 20 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB s/d 22.00 WIB hindari seputaran GBK hindari kepadatan lalu lintas banyak kegiatan masyarakat di areal GBK," tulis TMC Polda Metro Jaya melalui laman media sosialnya, @TMCPoldaMetro, Sabtu (20/7/2024).

Kepada pengunjung SUGBK, polisi mengimbau agar menggunakan moda tranportasi umum. Adapun sejumlah kegiatan yang berlangsung di SUGBK, dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya ada Grand Final Proliga 2024.

Selain itu, ada even hiburan lainnya yang terbuka bagi masyarakat, seperti festival.

(Arief Setyadi )

      
