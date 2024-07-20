Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ormas Bang Japar Deklarasi Dukung Anies di Pilgub Jakarta 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |12:12 WIB
Ormas Bang Japar Deklarasi Dukung Anies di Pilgub Jakarta 2024
Ormas Bang Japar dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Bang Japar atau Jawara dan Pengacara di bawah komando Fahira Idris mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Pilkada 2024.

Deklarasi dilakukan jajaran pengurus dan anggota Bang Japar di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024). Deklarasi turut dihadiri Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris dan Anies Baswedan.

Ketua Dewan Penasihat Bang Japar, Aldwin Rahadian memimpin deklarasi diikuti ratusan pengurus dan anggota.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039455/anies_dan_ridwan_kamil-guEM_large.jpg
Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039121/kpu_verifikasi_calon_independen_pilgub_dki_jakarta-9n7j_large.JPG
Jumlah Dukungan Pasangan Dharma-Kun Tidak Memenuhi Syarat Pilgub DKI, KPU Beri Waktu Perbaikan 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038595/pdip-dan-pkb-bentuk-forum-khusus-pilkada-bangun-koalisi-di-jakarta-hingga-jatim-UxOFpxoik8.jpg
PDIP dan PKB Bentuk Forum Khusus Pilkada, Bangun Koalisi di Jakarta hingga Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038590/lewat-pantun-pks-ajak-cak-imin-dan-pkb-dukung-anies-sohibul-iman-di-pilgub-dki-peMR6dntJR.jpg
Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038043/anies-baswedan-belum-ada-lawan-di-pilgub-jakarta-2024-GnriRYYlyG.jpg
Anies Baswedan Belum Ada Lawan di Pilgub Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037964/kantongi-dukungan-nasdem-anies-akui-surya-paloh-selipkan-pesan-untuk-jakarta-KY3J65q2rO.jpg
Kantongi Dukungan NasDem, Anies Akui Surya Paloh Selipkan Pesan untuk Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement