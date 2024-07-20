Ormas Bang Japar Deklarasi Dukung Anies di Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Bang Japar atau Jawara dan Pengacara di bawah komando Fahira Idris mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Pilkada 2024.

Deklarasi dilakukan jajaran pengurus dan anggota Bang Japar di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024). Deklarasi turut dihadiri Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris dan Anies Baswedan.

Ketua Dewan Penasihat Bang Japar, Aldwin Rahadian memimpin deklarasi diikuti ratusan pengurus dan anggota.