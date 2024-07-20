Viral! Petugas Damkar Depok Keluhkan Lambannya Respons Perbaikan Alat Kerja Rusak

JAKARTA - Seorang pria diduga petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok mengeluhkan lambannya respons pemkot atas perbaikan alat-alat pemotong pohon yang rusak dan rem tangan blong mobil damkar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut.

Padahal alat tersebut sangat mereka butuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi rem tangan blong mobil damkar bisa berbahaya bagi keselamatan petugas.

Keluhan itu disampaikan lewat video yang viral di media sosial. Seperti yang diunggah di akun Instagram @infodepok_id dan sudah ditonton lebih 78 ribu kali, mengundang beragam komentar.

Petugas berseragam damkar itu memperlihatkan kerusakan alat dan fasilitas kerja yang segera butuh perbaikan. Ia berbicara di depan kamera dengan bersahaja, beberapa kali menunjukkan sikap merendah ala salam namaste.

"Untuk warga Kota Depok, saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw (alat potong kayu) kami ruusak," kata pria itu sambil memperlihatkan chainsawnya.

"Kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi," lanjutnya.

Lalu, pria itu naik ke ruang kemudi mobil damkar memperlihatkan rem tangan yang blong.

"Untuk warga Kota Depok kalau mobil pemadam lagi ada di jalan, tolong jangan ada di belakang karena rem tangannya dobol," katanya sambil menaik-turunkan rem tangan.

"Tidak berfungsi," tukasnya lagi.