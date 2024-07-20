Jelang Pilkada 2024, Anies Minta Pendukungnya Jaga Jakarta Jangan Ada Perpecahan

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membawa pesan damai jelang kontestasi Pilkada 2024. Ia ingin Jakarta aman, tenang, hingga tanpa suasana perpecahan seperti pada periode 2017-2022 silam.

"Saya berharap bahwa kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan bahwa 2017 hingga 2022 kita sudah sama-sama membuktikan. Membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah, Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022," kata Anies, Sabtu (20/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Milad dan Deklarasi organisasi masyarakat (Ormas) Bang Japar (Jawara & Pengacara) di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Anies berpesan kepada para pendukung agar menciptakan suasana itu. Ia hendak mengembalikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang penuh kasih sayang pada warga.