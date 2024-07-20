Turap Kali Caringin Sawangan Depok Longsor, Pengguna Jalan Diminta Cari Jalur Alternatif

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok telah mengirimkan satu regu Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan penanganan turap longsor di Gang Nangka RT 4/4, Sawangan, Kota Depok. Pengguna jalan diminta mencari jalur alternatif lain.

"Pengguna jalan seperti roda dua maupun pejalan kaki harap cari jalur alternatif lain. Karena longsor memiliki kedalaman 2,5 meter dengan panjang 6 meter. Tidak bisa dilalui," kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty dalam keterangannya dikutip, Sabtu (20/7/2024).

Citra menyebut, longsor menutupi aliran Kali Caringin dan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah baru. Longsor terjadi akibat derasnya aliran kali ketika hujan beberapa waktu lalu.

"Turap terkikis hingga berongga. Akibatnya timbul retakan dan berujung longsor. Penanganan lebih lanjut dilakukan dengan pembuatan turap baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Citra meminta masyarakat sekitar agar berhati hati dan tetap waspada terhadap keretakan susulan. Pihaknya juga sudah memasang rambu pembatas dengan bambu maupun kayu.

"Masyarakat bisa lewat Jalan Telaga Jambu sebagai jalur alternatif," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)