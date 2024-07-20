Begini Reaksi Anies ketika Ditanya soal Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membuka pintu koalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) di Pilkada 2024. Bahkan, dirinya berharap, dapat bekerja sama dengan semua partai politik (parpol).

"Saya percaya bahwa partai-partai di Jakarta juga memiliki harapan yang sama karena itu kami mengharapkan kita bisa bekerja bersama dengan semuanya. Supaya bisa memperjuangkan yang tadi saya sampaikan," kata Anies di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Anies menekankan langkahnya maju kembali di Pilkada Jakarta agar warga dapat merasakan pemerintahan yang mengayomi dan membela yang lemah serta memberi rasa keadilan.

"Kita semua menginginkan agar warga Jakarta merasakan pemprov yang mengayomi, pemprov yang membela mereka yang lemah, yang memberikan rasa keadilan kepada semua," ujarnya.

Sebagai informasi, Anies saat ini telah mendapatkan dukungan dari PKS dengan menduetkan bersama Shohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun, suara PKS tak cukup, Anies masih memerlukan dukungan parpol lainnya.

(Arief Setyadi )