HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hall Stasiun Pasar Senen Akan Difasilitasi Pendingin Ruangan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |13:50 WIB
Hall Stasiun Pasar Senen Akan Difasilitasi Pendingin Ruangan
A
A
A

JAKARTA - Hall Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat yang selama ini terbuka dan sebagian berdinding kaca akan difasilitasi pendingin ruang atau air conditioner (AC), untuk memberi kenyaman kepada pengguna kereta api.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa manajemen sudah mengevaluasi pelayanan fasilitas pelanggan, khususnya di Stasiun Pasar Senen. Mengingat pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun menunjukan tren yang positif, artinya pelanggan di sini terus mengalami peningkatan, terlebih saat masa angkutan Lebaran, Natal & Tahun Baru, serta libur panjang sekolah.

"Pada satu waktu, Stasiun Pasar Senen melayani lebih dari 27 ribu pelanggan perharinya yang berangkat. Hal tersebut harus menjadi perhatian kami agar pelanggan yang menggunakan jasa Kereta Api terlayani dengan nyaman," tutur Ixfan dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, kami telah melakukan pekerjaan pemasangan eskalator tahap 1 di Stasiun Pasarsenen mulai tanggal 6 Mei 2024 yang diperkirakan akan terselesaikan selama 70 hari kalender, dan saat ini masih berlangsung.

"Dengan adanya pekerjaan peningkatan fasilitas tersebut, tentu akan mengganggu kenyamanan bagi pelanggan yang akan berangkat. Maka kami, KAI Daop 1 Jakarta, menyampaikan permohonan maaf selama pekerjaan tersebut berlangsung. Khusus pekerjaan fasilitas pendingin hall Stasiun Pasar Senen akan dimulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 4 November 2024. Sedangakan untuk pekerjaan pemasangan eskalator, rencana jika tidak ada kendala, akan terselesaikan pada 24 November 2024," katanya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
