HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Gayatri, Anak Terakhir Raja Kertanagara yang Haus Ilmu Pengetahuan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |06:04 WIB
Illustrasi Gayatri (foto: dok ist)
Illustrasi Gayatri (foto: dok ist)
A
A
A

GAYATRI, anak terakhir dari Kertanagara Raja Singasari hasil pernikahan dengan Jayawardhani. Sebagai anak raja, ia dianugerahi gelar Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa, meski akhirnya tak dicantumkannya karena kesederhanaannya.

Sosoknya merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Dimana seluruh saudaranya merupakan perempuan. Inilah yang membuat sang ayah Kertanagara meminta secara khusus segera mencari suami demi meneruskan trah kerajaan. Sebab Kertanagara tidak memiliki anak laki-laki, sehingga suksesi Kerajaan Singasari terancam terhambat.

Masa kecil Gayatri dilaluinya dengan bahagia. Menginjak usia remaja di usia 15 tahun kesederhanaan dan watak serius Gayatri kian terlihat. Earl Drake pada bukunya "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" mengisahkan sosok Gayatri berbeda dengan ketiga kakaknya.

Tribhuwana Tunggadewi memiliki watak suka bercanda, bergurau, dan mahir bermain kata. Sosok Tribhuwana Tunggadewi dikisahkan orang yang mengasyikkan sebagai kawan bermain, tapi terlalu sibuk mendampingi suaminya yang tampan Raden Wijaya, yang tidak lain adalah sepupu ketiganya. Sosok Gayatri sama halnya dengan Tribhuwana Tunggadewi mewarisi kecantikan buyut jauhnya Ken Dedes yang terkenal sangat cantik jelita.

Kakak keduanya Mahadewi atau bergelar Narendraduhita baru saja bertunangan dengan Ardaraja. Sedangkan kakak ketiganya Jayendradewi kerap kali tak sabar meminta agar kedua orang tuanya mencarikan calon suami yang cocok untuk dirinya.

Halaman:
1 2
      
