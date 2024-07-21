Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung untuk Pilgub Jateng, Irjen Ahmad Luthfi Akan Masuk ke Golkar Usai Pensiun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |06:28 WIB
Didukung untuk Pilgub Jateng, Irjen Ahmad Luthfi Akan Masuk ke Golkar Usai Pensiun
Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfhi (foto: dok Polda Jateng)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfi disebut akan masuk Partai Golkar usai pensiun dari Korps Bhayangkara. Kabar itu disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jateng, Panggah Susanto.

Anggota Komisi IV DPR RI ini membenarkan Luthfi akan diberikan "jaket kuning." Panggah berkata, Luthfi masuk Golkar setelah pensiun dari kepolisian.

"Iya benar beliau akan pakai jaket kuning setelah pensiun," terang Panggah saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024).

Selain itu, Panggah menyebut, Partai Golkar akan memberi dukungan kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Pilkada 2024.

"Iya betul Partai Golkar akan mengusung Cagub Jateng Pak Luthfi pada pilkada November 2024," kata Panggah saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024).

Adapun pertimbangan pemberian dukungan itu, kata Panggah, lantaran Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jateng. Bahkan, ia menyebut, Luthfi merupakan satu-satunya yang menjabat Kapolda Jateng terlama.

