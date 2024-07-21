Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Ngevlog Main di Playground Bareng Jan Ethes dan La Lembah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |07:17 WIB
Momen Jokowi Ngevlog Main di Playground Bareng Jan Ethes dan La Lembah
Presiden Jokowi Ngevlog bersama dua cucunya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video blog atau vlog saat menghabiskan, atau bermain di sebuah playground bersama dua cucunya yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.

Vlog tersebut diunggah Jokowi di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (20/7/2024). Dalam vlog itu, tampak Jokowi mengenakan baju berwarna putih yang menunggu cucunya bermain di playground.

“Sabtu penuh dengan tawa dan keceriaan di playground bersama cucu-cucu, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah, menikmati keramaian serta berbagi kebahagiaan bersama pengunjung,” tulis Jokowi yang dilihat Minggu (21/7/2024).

Terlihat raut kebahagiaan terlihat dari Jokowi saat menemani kedua cucunya bermain di playground tersebut. Selain itu, Jokowi juga terlihat mengarahkan kamera tersebut ke arah para pengunjung playground tersebut.

“Hari ini saya berada di tempat bermain playground anak-anak. Ini anak-anak,” ucap Jokowi yang mengarahkan kamera handphone ke cucunya.

Saat itu, Kepala Negara juga mengajak kedua cucunya untuk berbincang sembari masuk ke dalam vlog tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179871//menkeu_purbaya-oveJ_large.jpeg
Jokowi Ungkap Whoosh Bukan Sekadar Laba, Purbaya: Ada Betulnya Juga Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179681//ajudan_jokowi_kompol_syarif_terjengkang_saat_dampingi_wawancara-APup_large.png
Terpukau Lihat Wajah Jokowi Kinclong saat Wawancara, Ajudan Malah Kejengkang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179665//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-Ebqa_large.jpg
Jokowi Ogah Pindah ke Rumah Pensiun Colomadu: Rumah Kecil Pun Bikin Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement