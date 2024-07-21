Momen Jokowi Ngevlog Main di Playground Bareng Jan Ethes dan La Lembah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video blog atau vlog saat menghabiskan, atau bermain di sebuah playground bersama dua cucunya yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.

Vlog tersebut diunggah Jokowi di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (20/7/2024). Dalam vlog itu, tampak Jokowi mengenakan baju berwarna putih yang menunggu cucunya bermain di playground.

“Sabtu penuh dengan tawa dan keceriaan di playground bersama cucu-cucu, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah, menikmati keramaian serta berbagi kebahagiaan bersama pengunjung,” tulis Jokowi yang dilihat Minggu (21/7/2024).

Terlihat raut kebahagiaan terlihat dari Jokowi saat menemani kedua cucunya bermain di playground tersebut. Selain itu, Jokowi juga terlihat mengarahkan kamera tersebut ke arah para pengunjung playground tersebut.

“Hari ini saya berada di tempat bermain playground anak-anak. Ini anak-anak,” ucap Jokowi yang mengarahkan kamera handphone ke cucunya.

Saat itu, Kepala Negara juga mengajak kedua cucunya untuk berbincang sembari masuk ke dalam vlog tersebut.