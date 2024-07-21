Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kritik Keponakan Prabowo Masuk Kabinet, Hasto: Biar Rakyat yang Nilai!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |08:39 WIB
Kritik Keponakan Prabowo Masuk Kabinet, Hasto: Biar Rakyat yang Nilai!
Wamenkeu Thomas Djiwandono




JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristoyanto mengkritik keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono yang dilantik masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto pun menyinggung, pemilihan pemimpin haruslah sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

"Sebenarnya kita melihat yang penting seseorang ini dipersiapkan jadi pemimpin, seseorang memiliki kompetensi di bidangnya," kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya, syarat menjadi wakil menteri (wamen) harus memiliki jiwa kepemimpinan dan teknokratik. Hasto menilai, wamen harus paham kebijakan dan legislasi hingga perencanaan keuangan yang baik.

"Syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara. Kemudian, kita dapat melangkah ke depan," tuturnya.

Oleh karena itu, Hasto mengajak publik untuk melihat dan menilai kinerja Thomas Djiwandono wamen yang baru dilantik Jokowi. Menurutnya, rakyat bisa menilai keputusan penambahan wamen itu tepat atau tidak beberapa waktu yang akan datang.

"Mari kita lihat saja beberapa bulan ke depan, karena evaluasi itu kan selalu dilakukan. Dan rakyatlah yang akan melihat apakah keputusan tersebut tepat atau tidak," tutupnya.



      
