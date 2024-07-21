Sekjen Partai Komunis Vietnam Meninggal, Jokowi: Saya Rasakan Duka Mendalam, Akan Selalu Dikenang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong.

“Saya merasakan duka yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam,” tulis Jokowi melalui akun X-nya, Minggu (21/7/2024).

Jokowi mengatakan Phu Trong telah berkontribusi dalam membentuk kemitraan strategis Vietnam-Indonesia.

Masih kata Jokowi, kontribusi yang telah diberikan Nguyen Phu Trong akan dikenang oleh generasi mendatang.

“Kontribusi beliau dalam membentuk kemitraan strategis Vietnam-Indonesia akan dikenang oleh generasi mendatang,” ujar Jokowi.