HOME NEWS NASIONAL

Ikut Aksi Bela Palestina, Din Syamsuddin Desak Pemerintah Prakarsai Tolak Israel di Olimpiade Paris 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |10:50 WIB
Ikut Aksi Bela Palestina, Din Syamsuddin Desak Pemerintah Prakarsai Tolak Israel di Olimpiade Paris 2024
Din Syamsuddin Ikut Aksi Bela Palestina/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA-Ketua Dewan Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), Din Syamsuddin ikut hadir dalam aksi Bela Palestina bersama ribuan orang di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada, Minggu (21/7/2024).

Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini mendesak Pemerintah Indonesia terus mendukung Palestina serta memprakarasi aksi penolakan terhadap Israel di Olimpiade 2024.

"Aksi ini lebih untuk dukungan moral agar Pemerintah Indonesia mengambil prakarsa, mengajak komite olimpiade negara-negara agar ikut memboikot keikutsertaan Israel akan menjadi kenyataan," ujarnya di Lokasi.

Menurutnya, aksi tersebut digelar salah satunya agar Pemerintah Indonesia bergerak mengajak negara-negara lain dalam Komite Olimpiade International memboikot Israel. Dengan begitu, Israel pun bisa dilarang mengikuti Olimpiade Paris 2024 mendatang.

Bahkan, kata diam Israel harus bisa dibanned Olimpiade Internasional sehingga mereka tak lagi bisa mengikuti olimpiade.

Adanya aksi tersebut, diharapkan pula Komite Olimpiade Indonesia menjadi penggerak pertama pula dalam pemboikotan terhadap Israel lantaran sejauh ini belum ada penggerak dalam memboikot Israel oleh negara-negara lain.

Halaman:
1 2
      
