Aksi Bela Palestina, Zaitun Rasmin Tagih Janji Prabowo Kirim Bantuan Militer ke Gaza

JAKARTA - Ketua Pelaksana Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) ikut dalam aksi tolak keikutsertaan Isreal di Olimpiade Paris 2024, di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Zaitun Rasmin menagih janji Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengirimkan bantuan militer untuk Gaza Palestina.

"Kita dalam aksi ini meminta kepada menteri pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan akan mengirimkan bantuan militer, kita berharap bukan informasi saja," ujar Zaitun di lokasi.

Dia juga mendesak Prabowo segera menjalin komunikasi dengan negara Islam lainnya agar membantu Palestina dari serangan agresi militer Israel.

"Kita berharap pak Menhan melakukan koordinasi dan prakarsa dengan Menhan negara Islam dan negara lainnya karena Israel tidak mengenal kecuali bahasa militer, maka ini harus dilakukan," bebernya.