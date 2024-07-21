Cak Imin Tak Ikut Upacara HUT RI di IKN: DPR Cuma Ketua

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan dirinya tidak ikut upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jajaran di DPR diwakili oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sementara, Cak Imin akan melaksanakan upacara di Jakarta atau di daerah lainnya.

“DPR katanya cuma ketua ya yang ke IKN, saya di Jakarta atau di daerah,” kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Cak Imin turut mendoakan agar HUT RI di IKN bisa berjalan lancar. Dia mengungkapkan kapasitas lokasi upacara di IKN terbatas, sehingga hanya ketua lembaga saja yang ikut ke IKN.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Siap Berkantor di IKN

“Moga-moga sukses, lancar. Karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono meluncurkan tema HUT ke-79 Kemerdekaan RI.