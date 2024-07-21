Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Tak Ikut Upacara HUT RI di IKN: DPR Cuma Ketua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |12:21 WIB
Cak Imin Tak Ikut Upacara HUT RI di IKN: DPR Cuma Ketua
Cak Imin tidak ikut Upacara HUT RI di IKN (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan dirinya tidak ikut upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jajaran di DPR diwakili oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sementara, Cak Imin akan melaksanakan upacara di Jakarta atau di daerah lainnya.

“DPR katanya cuma ketua ya yang ke IKN, saya di Jakarta atau di daerah,” kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Cak Imin turut mendoakan agar HUT RI di IKN bisa berjalan lancar. Dia mengungkapkan kapasitas lokasi upacara di IKN terbatas, sehingga hanya ketua lembaga saja yang ikut ke IKN.

“Moga-moga sukses, lancar. Karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono meluncurkan tema HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/612/3054726/meriahkan_hut_ke_79_ri_saksikan_live_streaming_nusantara_maju_di_okezonecom-XCSt_large.jpg
Meriahkan HUT ke-79 RI, Saksikan Live Streaming Nusantara Maju di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/612/3051023/viral_panjat_pinang-OkUw_large.jpg
Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050978/polda_riau_gelar_lomba_dan_kampanye_berkendara_aman-I1ga_large.jpeg
Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/519/3050745/hut_ri-ySdc_large.jpg
Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/512/3050743/ledakan-zqTt_large.jpg
Tragis, 5 Orang Terbakar Kena Ledakan Petasan Bambu saat Pawai HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050746/hut_ri-v2Ts_large.jpg
Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement