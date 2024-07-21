Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Agen Zionis Israel Bergerak Senyap di Indonesia dan Menyusup ke Anak Muda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |13:29 WIB
Awas! Agen Zionis Israel Bergerak Senyap di Indonesia dan Menyusup ke Anak Muda
Bendera Israel Dibakar/Reuters
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim meminta, agar seluruh masyarakat Indonesia mewaspadai pergerakan agen Israel yang disinyalir banyak berada di Indonesia.

Pasalnya, agen Zionis tersebut bisa mempengaruhi masyarakat hingga anak-anak muda Indonesia atau milenial.

"Semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh pengaruh gerakan yang bisa memperngaruhi, yaitu mereka agen-agen zionis, waspada sekarang masih ada di Indonesia," ujarnya dalam Aksi Damai Bela Palestina di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2024).

Dia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia jika para agen Israel terus bergerak di kalangan masyarakat untuk memberikan pengaruh buruk pada mereka. Apalagi, posisi negera Indonesia sangatlah jelas, Indonesia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel.

"Di tingkat negara jelas tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi di tingkat masyarakat menjadi sasaran dari agen-agen zionis, zionis Israel terus bergerak," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gaza milenial Palestina Israel
Telusuri berita news lainnya
