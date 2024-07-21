Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkas Perkara Pornografi Anak Lengkap, Segera ke Meja Hijau

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |13:34 WIB
Berkas Perkara Pornografi Anak Lengkap, Segera ke Meja Hijau
Berkas perkara pornografi anak dinyatakan lengkap, segera ke meja hijau (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berkas perkara tersangka BAH kasus pornografi anak yang merupakan keponakan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dengan demikian, kasus tersebut akan segera ke meja hijau.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 16 Juli 2024. Satu orang tersangka yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa akun email [email protected] dan [email protected] alias Pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa nomor handphone +628135932xxxx.

“Berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/A/9/V/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI, tanggal 22 Mei 2024, penyidikan perkara dugaan tindak pidana pornografi anak oleh Pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa akun email [email protected] dan [email protected] alias Pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa nomor handphone +628135932xxxx, sebagaimana telah diterimanya surat P21 dari JPU dengan satu orang tersangka pada tanggal 16 Juli 2024” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/7/2/2024).

Tersangka Bagas Arista Herlyanto (BAH) yang membuat konten pornografi anak sejak September 2022 sampai dengan Juni 2023, lalu diunggah pada email [email protected] dan disimpan pada handphone serta laptop milik BAH, dengan total lebih kurang 100 foto yang diproduksi oleh BAH untuk konsumsi pribadi.

Mirisnya, yang menjadi objek perkara yaitu anak korban dengan inisial D yang tidak lain merupakan keponakan tersangka.

“Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Kejaksaan Negeri Gresik," kata Erdi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145533/hanura-bi0M_large.jpg
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116205/penjara-kgNH_large.jpg
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement