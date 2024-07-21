Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:17 WIB
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Okezone Updates.
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan Euro telah usai, kini masuk musim transfer pemain. Ya, sejumlah pemain mulai melakukan teken kontrak ke sejumlah klub sepakbola. Di antaranya, Alvaro Morata dan Leny Yoro.

Kapten tim Spanyol, Alvaro Morata berlabuh ke klub Italia AC Milan dengan nilai transfer 13 juta euro setara Rp228 miliar. Morata nantinya akan memakai no punggung 7 milik mantan legenda Andri Shevchenko.

Morata akan dikontrak hingga 2028 dan menerima gaji 5,5 juta euro atau setara Rp88,2 miliar per tahun. Jumlah itu adalah jumlah total yang bisa didapat Morata bila Dia sanggup menyelesaikan target dan mendapat bonus.

Jika transfernya berjalan tepat waktu, pemain 31 tahun tersebut bisa ikut bermain untuk milan saat menghadapi Monza pada trofi Berlusconi 13 Agustus mendatang.

Halaman:
1 2
      
