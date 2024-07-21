Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Urusan Pilkada 2024, Cak Imin Bilang Tak Mau Ikut-Ikut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:52 WIB
Urusan Pilkada 2024, Cak Imin Bilang Tak Mau Ikut-Ikut
Cak Imin tak mau ikut-ikut mengurusi Pilkada 2024 (Foto : MNC Media/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tak mau ikut-ikut soal pengusungan sosok calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu menjawab soal wakil yang cocok mendampingi Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Serta bagaimana sikapnya tentang nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini semakin kuat menjadi pesaing Anies di Pilgub DKI Jakarta.

"Saya sejak keputusan, banyak yang harus diambil dilemanya. Saya tidak ikut-ikut, saya serahkan ke Desk Pilkada di PKB," ujar Cak Imin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2024).

Termasuk soal Pilkada Sumatera Utara (Sumut) ketika calon yang telah diusung PKB, yakni Bobby Afif Nasution diprediksi akan melawan kotak kosong, Cak Imin tidak mengurusinya.

"Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai Ketua Umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut," sambungnya.

Sebelumnya, PKB resmi mengusung Bobby Afif Nasution sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Dukungan diberikan dalam bentuk pemberian surat rekomendasi yang dilakukan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024.

"Dalam SK itu memberikan keputusan dan menetapkan Mas Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid saat jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement