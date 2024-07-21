Harlah Ke-26 PKB, Anies Baswedan: Pengurusnya Enggak Ada yang Karbitan

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menghadiri tasyakuran hari lahir ke-16 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPW PKB, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Dalam kesempatannya, Anies menyanjung PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan mengatakan pengurusnya tidak da yang karbitan.

"Gus Imin selalu membawa pembaharuan, Gus Imin di dalam perjalanan mencerminkan bagaimana seorang pribadi yang ingin merepresentasikan generasi muda PKB," kata Anies Baswedan saat memberikan sambutan di acara tersebut, Minggu (21/7/2024).

Anies menagtakan, Cak Imin juga berhasil melakukan regenerasi hingga pengkaderan di dalam PKB.

"Semua yang menjadi pengurus tidak ada yang karbitan, semuanya adalah aktivis-aktivis sejak masih muda. Ada yang aktivis dulunya di IPNU, PMII ada yang berlanjut ke Ansor kemudian PKB, jadi ini sebuah rentetan regenerasi, kaderisasi yang luar biasa," ujarnya.

Ia pun berharap agar PKB mampu mewujudkan visinya di mana menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional yang bersih, berdemokrasi dan berakhlak.