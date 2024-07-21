Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

"RT Pasren vs Okta: Siapa Bicara Fakta?" Temukan Jawabannya di AB+ Bersama Abraham Silaban, Besok Malam Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |20:00 WIB
A
A
A

KASUS pembunuhan Vina Cirebon telah menyita perhatian publik selama beberapa bulan terakhir. Dengan berbagai bukti dan kesaksian yang muncul, kasus ini semakin rumit dan penuh teka-teki. RT Pasren dan Okta adalah dua tokoh yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik atas kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan kasus ini akan kembali dibahas dalam AB+ besok malam bersama Abraham Silaban.

Minggu lalu secara eksklusif, Abraham dan tim mendatangi dan mewawancarai Abdul Pasren atau yang lebih dikenal RT Pasren, tokoh yang selama ini memilih untuk bungkam, akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif tersebut RT Pasren juga mengungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik.

Ia memberikan informasi tentang alibi-alibi yang selama ini dianggap kuat oleh pihak penyelidik, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak kejanggalan. Selain itu, ia juga memberikan pandangannya tentang motif yang mungkin melatarbelakangi pembunuhan Vina.

Namun, selang berapa lama RT Pasren bicara di media, salah satu teman terpidana yang bernama Okta muncul dan memberikan kesaksian berbeda. Okta, yang baru-baru ini muncul dengan kesaksian mengejutkan, mengklaim bahwa pada malam kejadian, ia bersama beberapa teman tidur di rumah RT Pasren.

Tak hanya itu pernyataan tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Teguh dan Pramudya yang mengaku juga ikut tidur di rumah RT Pasren. Pernyataan ini tentu bertentangan dengan beberapa bukti yang telah diajukan di pengadilan, dan menimbulkan pertanyaan besar, apakah RT Pasren mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut dan siapa sebenarnya yang bicara fakta tentang kasus ini?

Saksikan selengkapnya liputan Abraham Silaban di AB+ “RT Pasren vs Okta, Siapa Bicara Fakta?”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Besok malam pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179437/inews-8NMS_large.jpg
iNews Tegaskan Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi Adalah Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/1/3137419/program_interupsi-0hbo_large.jpg
“Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Anisha Dasuki, Andi Azwan, Ade Armando dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137144/inews_tv-IoAw_large.jpg
“Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni dan Para Narasumber Kredibel Pukul 20.00 WIB, di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136791/rakyat_bersuara-YjmI_large.jpg
‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133760/inews_tv-yoNP_large.jpg
“Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK” di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Anita Dewi dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli  Ph.D. Malam Ini Pukul 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/1/3131978/program_inews_tv_kabinet_merah_putih-j9LF_large.jpg
Ngobrol Sehat Bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih, Malam Ini bersama Desvita Bionda Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement