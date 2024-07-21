"RT Pasren vs Okta: Siapa Bicara Fakta?" Temukan Jawabannya di AB+ Bersama Abraham Silaban, Besok Malam Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

KASUS pembunuhan Vina Cirebon telah menyita perhatian publik selama beberapa bulan terakhir. Dengan berbagai bukti dan kesaksian yang muncul, kasus ini semakin rumit dan penuh teka-teki. RT Pasren dan Okta adalah dua tokoh yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik atas kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan kasus ini akan kembali dibahas dalam AB+ besok malam bersama Abraham Silaban.

Minggu lalu secara eksklusif, Abraham dan tim mendatangi dan mewawancarai Abdul Pasren atau yang lebih dikenal RT Pasren, tokoh yang selama ini memilih untuk bungkam, akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif tersebut RT Pasren juga mengungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik.

Ia memberikan informasi tentang alibi-alibi yang selama ini dianggap kuat oleh pihak penyelidik, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak kejanggalan. Selain itu, ia juga memberikan pandangannya tentang motif yang mungkin melatarbelakangi pembunuhan Vina.

Namun, selang berapa lama RT Pasren bicara di media, salah satu teman terpidana yang bernama Okta muncul dan memberikan kesaksian berbeda. Okta, yang baru-baru ini muncul dengan kesaksian mengejutkan, mengklaim bahwa pada malam kejadian, ia bersama beberapa teman tidur di rumah RT Pasren.

Tak hanya itu pernyataan tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Teguh dan Pramudya yang mengaku juga ikut tidur di rumah RT Pasren. Pernyataan ini tentu bertentangan dengan beberapa bukti yang telah diajukan di pengadilan, dan menimbulkan pertanyaan besar, apakah RT Pasren mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut dan siapa sebenarnya yang bicara fakta tentang kasus ini?

Saksikan selengkapnya liputan Abraham Silaban di AB+ “RT Pasren vs Okta, Siapa Bicara Fakta?”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Besok malam pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)