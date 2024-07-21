Namanya Belum Diumumkan Parpol di Pilgub DKI, Anies: Masih Panjang, Mengalir Saja

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan proses Pilkada 2024 masih panjang, sehingga dirinya mengikuti arah peta perpolitikan yang ada. Nama Anies memang kerap diperbincangkan di bursa Cagub DKI Jakarta.

Beberapa partai bahkan telah memberikan lampu hijau untuk Anies. Namun hingga saat ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah resmi mendukung Anies yang dipasangkan dengan Sohibul Iman.

Sementara baik DPP PKB yang telah menerima surat usulan dari DPW PKB Jakarta untuk mendukung Anies juga belum secara resmi menyatakan sikapnya.

Hal yang sama juga terjadi Partai NasDem, meski kerap memberikan sinyal nama Anies masuk dalam bursa, NasDem juga belum menyatakan sikap. Menanggapi hal ini, Anies menyebut bahwa komunikasi sedang mengalir.

"Masih panjang, kalau deadline (pengumuman) hari ini mungkin sudah pendek (waktunya). Masih panjang, kita mengalir," kata Anies usai menghadiri acara tasyakuran harlah ke-26 PKB di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa prioritas sekarang ialah bagaimana menjamin kehidupan masyarakat Jakarta. Sebab, kata Anies, kehidupan masyarakat di Jakarta yang berada di strata ekonomi lemah tengah berat.

"Dan fokus kita ini adalah masyarakat Jakarta, bahwa kondisi perekonomian keluarga apalagi yang berada di strata ekonomi lemah itu amat berat hari ini," ungkapnya.

Ia pun berharap komunikasi parpol ini berfokus pada permasalahan itu. Ia menyebut hendak mengembalikkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.