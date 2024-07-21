Harlah PKB, Cak Imin Buka Lomba Masak dan Rias Tumpeng Perempuan Bangsa

JAKARTA - DPP Perempuan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengadakan lomba masak nasi goreng dan merias tumpeng yang diikuti oleh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Fraksi PKB DPR RI.

Lomba tersebut untuk menyambut perayaan Hari Lahir (Harlah) PKB dan dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Islandar.

"Kegiatan ini menyenangkan buat kita semua, kegiatan ini membahagiakan kita semua. Saya berharap semua jadi juara, tetapi ini ada dewan juri yang harus memilih," kata Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar, di Gedung Serbaguna RJA, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2024).

Rustini menambahkan, panitia lomba masak nasi goreng dan rias tumpeng menghadirkan sejumlah dewan juri yang berasal dari internal dan eksternal PKB.

"Untuk penilaian tentu rasa, itu nomor satu, kekompakan, lalu ketepatan. Selamat berlomba, selamat menikmati acara ini. Semoga menjadi bagian dari kebahagiaan PKB di hari lahirnya yang ke-26," tandasnya.

Ketua DPP Perempuan Bangsa Siti Mukarromah, berharap lomba ini menjadi bagian dari semarak menyambut Harlah PKB.