Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahkamah Internasional Nyatakan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Menlu RI: Putusan Bersejarah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |21:00 WIB
Mahkamah Internasional Nyatakan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Menlu RI: Putusan Bersejarah
Menlu RI Retno Marsudi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (IJC) yang menetapkan pendudukan Israel di tanah Palestina merupakan tindakan ilegal. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi mengatakan putusan itu menandakan hukum internasional berpihak pada Palestina.

Retno pun mengungkap bahwa putusan ini merupakan putusan yang bersejarah. Terlebih, Indonesia turut menyampaikan Pandangan Lisan di Mahkamah Internasional, Jumat (19/7).

"Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina," kata Retno dalam keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Retno menilai ICJ telah menegakkan rules-based international order. Oleh karenanya, Indonesia pun menegaskan mendukung pandangan ICJ agar semua negara serta PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan atas pendudukan ilegal Israel.

"Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel," jelasnya.

Indonesia juga mendesak Israel mengakhiri keberadaan pendudukan ilegal itu di tanah Palestina. Indonesia pun mendorong Israel untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. 

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. 

"Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement