Gempa M4,0 Guncang Wilayah Tuapejat Sumbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pada Minggu (21/7/2024), sekira pukul 21.15 WIB.

Informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.63 Lintang Selatan - 99.60 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 21-Jul-2024 21:15:21WIB, Lok:2.63LS, 99.60BT (66 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR), Kedlmn:29 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)