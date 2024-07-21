Pasaman Sumbar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Pasaman, Sumatera Barat, pada Minggu (21/7/2024) sekira pukul 22.10 WIB.

Informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.01 Lintang Utara - 100.11 Bujur Timur. Berdasarkan peta BMKG, pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Mag:2.9, 21-Jul-2024 22:10:17WIB, Lok:0.01LU, 100.11BT (15 km BaratDaya PASAMAN-SUMBAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Perlu diketahui, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)