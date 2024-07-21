Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Belum Terima Surpres Pengganti Hasyim Asyari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |23:10 WIB
DPR Belum Terima Surpres Pengganti Hasyim Asyari
Hasyim Asyari (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) perihal pengganti mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Diketahui Hasyim dinonaktifkan dari jabatannya karena terbukti melanggar etik.

"Sampai hari ini belum," kata Cak Imin, Minggu (21/7/2024).

Dia memprediksikan surat itu, tak lama lagi akan dikirim ke DPR dari istana negara.

"Mungkin minggu-minggu ini kali ya," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi memberhentikan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan 2022-2027.

Pemberhentian tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 73 P tanggal 9 Juli 2024.

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179942//dpr-ny8k_large.jpg
Bakal Disidang Etik di MKD, Ahmad Sahroni dkk Disebut Korban DFK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179804//ketua_dpr_ri_puan_maharani-gMXp_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Ketua DPR Serukan Perjuangan Baru Jaga Akal Sehat dan Moralitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179676//ketua_komisi_viii_dpr_ri_marwan_dasopang-nvOa_large.jpg
DPR Minta Dahnil Anzar Cabut Pernyataan Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179607//wni_korban_online_scam_di_kamboja_akan_dipulangkan-MpYD_large.jpg
110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Akan Dipulangkan, Begini Tanggapan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179328//wakil_ketua_umum_nasdem_saan_mustopa-AWvG_large.jpg
NasDem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement