Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sutan Sjahrir Muda, Gila Bola hingga Jadi Striker Handal

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |06:39 WIB
Kisah Sutan Sjahrir Muda, Gila Bola hingga Jadi <i>Striker</i> Handal
Sutan Sjahrir (berdiri ketiga dari kanan). (Foto: Repro buku Rosihan Anwar)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri pertama Indonesia, Sutan Sjahrir punya sisi lain, yakni begitu menggemari sepakbola. Sjahrir ternyata diketahui sudah suka sepakbola sejak remaja di Kota Bandung, pasca-pindah dari Sumatera Barat pada 1926.

Di Bandung, Sjahrir melanjutkan pendidikannya Algemeene Middelbare School (AMS, setara Sekolah Menengah Atas/SMA) di Bandung Selatan, di mana Sjahrir sempat tinggal di Jalan Pungkur.

Sebagaimana biografi Sjahrir yang dituliskan Rudolf Mrazek, Sjahrir yang punya postur kecil mampu merumput sebagai penyerang tengah yang gesit. Tidak hanya gesit menggiring si kulit bundar, Sjahrir juga andal sebagai pencetak gol bagi timnya.

Memang karier Sjahrir di arena sepakbola tidak begitu tenar dan tampil di klub profesional. Sekadar tampil level tarkam bersama klub Voetbalvereeniging Poengkoer dan kemudian LUNO (Laat U Niet Overwinnen).

Voetvalvereeniging Poengkoer merupakan perkumpulan tim yang hanya berisikan kawan-kawan Sjahrir yang tinggal di Jalan Pungkur dan sekitarnya. Sementara LUNO adalah klub sepakbola amatir bagi orang-orang Indo Belanda dan pribumi.

Saking cintanya pada sepakbola, Sjahrir dan para sahabatnya sampai harus mengais rezeki dengan jualan barang-barang kerajinan dan merchandise, demi bisa membiayai klub sepakbola mereka.

Hampir setiap pertandingan yang digelar, selalu dimenangkan tim yang diperkuat Sjahrir. Sikapnya yang tidak arogan dan mengedepankan sportivitas, membuahkan jalinan persahabatan baru dengan para anggota tim lawan, baik pribumi maupun para pemuda kulit putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement