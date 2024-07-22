Kisah Sutan Sjahrir Muda, Gila Bola hingga Jadi Striker Handal

JAKARTA - Perdana Menteri pertama Indonesia, Sutan Sjahrir punya sisi lain, yakni begitu menggemari sepakbola. Sjahrir ternyata diketahui sudah suka sepakbola sejak remaja di Kota Bandung, pasca-pindah dari Sumatera Barat pada 1926.

Di Bandung, Sjahrir melanjutkan pendidikannya Algemeene Middelbare School (AMS, setara Sekolah Menengah Atas/SMA) di Bandung Selatan, di mana Sjahrir sempat tinggal di Jalan Pungkur.

Sebagaimana biografi Sjahrir yang dituliskan Rudolf Mrazek, Sjahrir yang punya postur kecil mampu merumput sebagai penyerang tengah yang gesit. Tidak hanya gesit menggiring si kulit bundar, Sjahrir juga andal sebagai pencetak gol bagi timnya.

Memang karier Sjahrir di arena sepakbola tidak begitu tenar dan tampil di klub profesional. Sekadar tampil level tarkam bersama klub Voetbalvereeniging Poengkoer dan kemudian LUNO (Laat U Niet Overwinnen).

Voetvalvereeniging Poengkoer merupakan perkumpulan tim yang hanya berisikan kawan-kawan Sjahrir yang tinggal di Jalan Pungkur dan sekitarnya. Sementara LUNO adalah klub sepakbola amatir bagi orang-orang Indo Belanda dan pribumi.

Saking cintanya pada sepakbola, Sjahrir dan para sahabatnya sampai harus mengais rezeki dengan jualan barang-barang kerajinan dan merchandise, demi bisa membiayai klub sepakbola mereka.

Hampir setiap pertandingan yang digelar, selalu dimenangkan tim yang diperkuat Sjahrir. Sikapnya yang tidak arogan dan mengedepankan sportivitas, membuahkan jalinan persahabatan baru dengan para anggota tim lawan, baik pribumi maupun para pemuda kulit putih.