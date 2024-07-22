Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Hidup Rohana Kudus, Pelopor Jurnalis Perempuan yang Perjuangkan Pendidikan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |07:02 WIB
Kisah Hidup Rohana Kudus, Pelopor Jurnalis Perempuan yang Perjuangkan Pendidikan
Rohana Kudus. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

ROHANA Kudus merupakan perintis atau pelopor jurnalis perempuan pertama yang juga penggerak emansipasi kaum hawa. Rohana lahir di Koto Gadang, 20 Desember 1884 dari pasangan Kiam dan Mohammad Rasjad Maharadja Soetan. Rohana merupakan kakak tiri Sutan Sjahrir, sekaligus sepupu H Agus Salim dan bibi dari penyair legendaris Chairil Anwar.

“Rohana Kudus, wartawati profesional pertama di Indonesia. Penggerak emansipasi wanita yang gigih dan sering dinilai lebih pantas mendapatkana gelar pahlawan daripada Kartini,” tulis Hasan Aspahani dalam bukunya ‘Chairil’.

Rohana jadi kakak tiri Sutan Sjahrir karena anak Kiam, istri pertama Mohammad RM Sutan. Setelah Kiam tiada, Mohammad Sutan menikahi Siti Rabiah yang lantas melahirkan Sjahrir. Rohana dan Sjahrir sama-sama anak pertama beda ibu dari ayah kandung Mohammad RM Sutan.

Mohammad RM Sutan sendiri awalnya juga seorang jurnalis yang keluarganya juga dekat dengan Jaksa Alahan Panjang. Berangkat dari situlah Rohana setidaknya mengenyam pendidikan agama, di saat masa-masa kala itu para perempuan Minang dilarang bersekolah, wajib dipingit dan hanya dididik untuk urusan dapur dan kasur kelak.

Pascapindah ke Pasaman, Rohana yang baru berusia 8 tahun saat itu sudah hobi membaca surat kabar. Surat kabar atau koran ‘Berita Kecil’ yang memang sengaja selalu dilanggankan Mohammad Sutan untuk Rohana.

Wawasannya pun mulai terbuka. Aspirasinya mulai muncul untuk bersuara lantang bahwa perempuan harus terdidik dan bersekolah. Kepada kawan-kawannya, baik perempuan maupun laki-laki, Rohana sudah sering mengajar di teras rumahnya.

Rohana memilih hidup mandiri dan tak ikut ayah dan ibu tirinya pindah ke Kota Medan. Rohana juga kemudian disunting seorang notaris bernama Abdul Kudus di usia 24 tahun.

Meski melepas masa lajang, Rohana tak terkekang suaminya yang justru mendukung perjuangannya. Adapun di usia menginjak 27 tahun, perjuangan Rohana mengangkat derajat perempuan terbantu Ratna Puti, seorang istri dari Jaksa Kayutanam.

Di tahun 1911 itu, lewat dukungan Ratna Puti, Rohana mendirikan Kerajinan Amai Setia (KAS). Sebuah wadah untuk para perempuan diajarkan calistung alias membaca, menulis dan berhitung, hingga keterampilan lain macam menjahit dan menyulam.

Di samping itu, Rohana tak meninggalkan kegemarannya menulis puisi dan artikel. Sampai pada Juli 1912, Rohana melahirkan”surat kabar perempuan pertama di Indonesia, ‘Sunting Melayu’. Surat kabar di mana pemimpin redaksi, redaktur dan penulisnya semuanya perempuan.

Pindah ke Bukittinggi pasca-problem pelik yang membawanya ke meja hijau pada 1916, Rohana membuka “Roehana School”. Sekolah yang didirikannya sendiri tanpa sponsor dari manapun dengan model yang sama seperti KAS.

Di sepanjang hidupnya, Rohana terus mengajar sekaligus melanjutkan profesinya sebagai jurnalis perempuan dengan memimpin koran ‘Perempuan bergerak’, menjadi redaktur koran ‘Radio’ dan koran ‘Cahaya Sumatera’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062699/achmad_ghufron_sirodj_alias_lora_gopong_dan_irsyad_yusuf-A8yu_large.jpg
Profil Achmad Ghufron Sirodj, Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Gus Ipul yang Tiba-Tiba Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035621/mengenal-salma-aulia-gadis-cantik-juara-karate-internasional-yang-berjuang-masuk-akpol-6ZUBylivSq.jpg
Mengenal Salma Aulia, Gadis Cantik Juara Karate Internasional yang Berjuang Masuk Akpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017168/mengenal-prof-moestopo-jenderal-cerdas-yang-namanya-diabadikan-pada-kampus-bergengsi-di-jakarta-dpJ1Exxw3q.jpg
Mengenal Prof Moestopo, Jenderal Cerdas yang Namanya Diabadikan pada Kampus Bergengsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2955202/profil-lai-ching-te-presiden-baru-taiwan-yang-bikin-marah-china-oOLMbh5xRL.jpg
Profil Lai Ching-te, Presiden Baru Taiwan yang Bikin Marah China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952727/profil-cyril-ramaphosa-presiden-afsel-yang-laporkan-israel-sebagai-penjahat-genosida-di-pbb-X8ehYXRGPs.jpg
Profil Cyril Ramaphosa, Presiden Afsel yang Laporkan Israel Sebagai Penjahat Genosida di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/337/2910572/profil-m-afifuddin-anggota-kpu-yang-raih-penghargaan-santri-of-the-year-2023-plCF2bEw6s.jpg
Profil M Afifuddin, Anggota KPU yang Raih Penghargaan Santri of The Year 2023
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement