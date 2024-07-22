Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Budhy Setiawan Meninggal Dunia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |08:27 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Budhy Setiawan Meninggal Dunia
Politikus Golkar Budhy Setiawan Meninggal/dok Golkar
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Budhy Setiawan, meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Budhy tutup usia di salah satu rumah sakit di Singapura, Minggu 21 Juli 2024.

“Keluarga besar DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar),” tulis akun Instagram resmi Partai Golkar, dikutip, Senin (22/7/2024).

Informasi yang dihimpun, politikus senior Partai Golkar  tersebut meninggal dunia karena kompilasi sakit jantung dan paru-paru.

Budhy Setiawan merupakan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III mencakup wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Lulusan Fakultas Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat pada 2006-2010.

(Fahmi Firdaus )

      
