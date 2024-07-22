Panglima TNI Lantik 350 Perwira Karier di Mabes Cilangkap

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira karier tahun anggaran (TA) 2024 di Stadion Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

Pantauan Okezone di Lokasi, Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung prosesi upacara sebagai Inspektur. Hadir pula Kepala Staf Angkatan Dara (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak; Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Tonny Harjono; dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Kepada seluruh prajurit perwira karir TA 2024 atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga pada hari ini dapat dilantik perwira TNI serta menjadi bagian garda terdepan sekaligus benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Agus Subiyanto dalam amanatnya.

Jenderal Kopassus ini menyematkan langsung pangkat ke dua perwakilan prajurit. Ia turut memimpin langsung pengambilan sumpah prajurit perwira dari perwakilan masing-masing matra mulai dari TNI AD, TNI AL, TNI AU diikuti ratusan prajurit lainnya.

Selanjutnya mantan Komandan Paspampres ini juga menandatangani dokumen bersama perwakilan prajurit.