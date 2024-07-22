Demi Pembangunan Bandara IKN, Modifikasi Cuaca pun Digeber

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sedang menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengawal pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun telah mengadakan pertemuan dengan Kantor Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kalimantan Timur dan Tim OMC untuk membahas koordinasi pelaksanaan OMC dalam rangka mengawal pembangunan Bandara Nusantara IKN.

Dwikorita menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC harus dioptimalkan karena terdapat potensi pertumbuhan awan hujan kategori Tinggi (>70%) di wilayah lbu Kota Nusantara pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juli 2024, sementara itu potensi sedang (50-70%) pada tanggal 13, 14, 17 dan 20 Juli 2024.

“Hal tersebut dapat menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan meskipun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau, namun dalam beberapa hari terakhir di wilayah Samudra Hindia sedang terjadi Fenomena MJO yang dapat mempengaruhi pembentukan awan hujan di Indonesia bagian barat.

“Pelaksanaan OMC merupakan salah satu upaya BMKG untuk memodifikasi cuaca, agar membantu aktivitas pembangunan fasilitas IKN,” paparnya.