Curigai Iptu Rudiana, Eks Kabareskrim Duga se-Indonesia Ditipu Pembuat Skenario

JAKARTA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menduga Iptu Rudiana telah membuat rekayasa laporan terhadap kasus kematian Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon 2016 silam. Iptu Rudiana diketahui merupakan ayah dari Eki.

"Bukan hanya (bikin) laporan (ke Polresta Cirebon). Dia (rudiana) yang merekayasanya," ujar dalam Program iNews Room dikutip Senin (21/7/2024).

Susno hadir virtual dalam program ini bersama kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Susno menduga, Rudiana yang merupakan ayah Eki telah merekayasa kasus dari yang awalnya kasus kecelakaan menjadi kasus dugaan pembunuhan.

Rudiana disebutnya telah membuat alur cerita. Namun, rangkaian dari cerita tersebut tidak berkesesuaian.

"Karena apa, karena ini (kasusnya) dibuat ya, karena pelaku gak ada, adanya ya pelaku bohong-bohongan. Satu kebohongan ditutupi kebohongan dengan berikutnya, ditutupi dengan kebohongan berikut yang timbul adalah kebohongan. Akhirnya seindonesia ditipu sama si pembuat sekenario ini," ujarnya.