Panglima TNI Lantik 350 Perwira Prajurit Karier, Ingatkan Pentingnya Kode Etik

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Pelantikan 350 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI TA 2024 di lapangan Tridek, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024). Mereka terdiri dari Matra Darat 141 personel (Pria 127 dan Wanita 14), Matra Laut 108 personel (Pria 89 dan Wanita 19) serta Matra Udara 101 personel (Pria 94 dan Wanita 7).

Panglima TNI mengucapkan selamat kepada 350 Perwira Remaja TNI yang baru dilantik atas keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahwa tugas dan tantangan yang dihadapi TNI di masa depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional.BACA JUGA:

“Tantangan dan tuntutan tugas TNI ke depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kalian peroleh selama pendidikan di Kodiklat TNI hendaknya dijadikan dasar untuk mengembangkan profesionalisme, menjadi landasan dalam melanjutkan pendidikan di kecabangan masing-masing, serta sebagai bekal pengabdian di satuan baru nantinya,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI dalam setiap langkah pengabdian. Beliau juga mengingatkan untuk selalu menanamkan semangat dan tekad sebagai perwira yang tanggap, tanggon, dan trengginas.

BACA JUGA: Panglima TNI Tekankan Pentingnya Efektifitas Perlengkapan Satgas Operasi Perdamaian Dunia

Selain itu, mereka juga diingatkan untuk memegang teguh Kode Etik Perwira Budhi Bhakti Wira Utama, dan manfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung setiap tugas yang diemban. Serta jadilah generasi muda TNI yang dapat diandalkan dan menjadi bagian dari TNI yang PRIMA.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Dankodiklat TNI, para Asisten Panglima TNI, Pejabat Utama Mabes TNI, serta tamu undangan lainnya.

(Qur'anul Hidayat)