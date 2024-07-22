Puluhan Tas Branded Jadi Barbuk Kasus Harvey Moeis Diklaim Milik Sandra Dewi

JAKARTA - Puluhan tas branded yang disita dari Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi timah ikut diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Tas tersebut diklaim milik istri Harvey, artis Sandra Dewi.

"Tas-tas kalau saya tak salah ada 88 tas branded, itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD (Sandra Dewi) yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse, kerja dari ibu SD, tapi disita juga," ujar Pengacara Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, di Kejari Jaksel, Senin (22/7/2024).

Ia mengatakan, tas branded milik Sandra Dewi itu sejatinya tak ada kaitannya dengan dugaan kasus korupsi timah. Sehingga dia pun heran mengapa sampai tas itu turut disita penyidik Kejagung RI.

Adapun uang yang disita penyidik, memang ada di dalam rekening kliennya, begitu juga semua mobil mewah Harvey yang disita.