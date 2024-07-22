Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Basarnas Tambah Tim Pencarian Kapal LCT Cita XX Hilang Kontak di Timika

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |17:52 WIB
Basarnas Tambah Tim Pencarian Kapal LCT Cita XX Hilang Kontak di Timika
Basarnas terjunkan tim tambahan cari Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak di Timika (Foto : Ilustrasi/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menambah satu tim untuk melakulan pencarian terhadap Kapal LCT Cita XX. Kapal itu hilang kontak dalam perjalanan dari Timika menuju Yahukimo.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna mengatakan tambahan satu tim itu terdiri dari empat orang personel penyelamatan dari Kansar Timika. Sementara sepuluh personel lainnya dari TNI AL.

"Tambahan personel dari terdiri dari 4 orang Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika dan 10 Personel TNI AL," kata Wayan dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Tim SAR gabungan ini akan diberangkatkan menggu akan Kapal Patkamla Yapero miliki TNI AL. Mereka akan menuju keberadaan kapal terakhir sebelum dilaporkan hilang kontak.

"Tm SAR gabungan ini menggunakan Kapal Patkamla Yapero milik TNI AL. Direncanakan kapal akan melakukan penyisiran ke jalur tengah laut dekat lokasi diduga keberadaan terakhir kapal sebelum hilang kontak," sambungnya.

Tim lainnya yang diberangkatkan dari Asmat menggunakan RIB Basarnas sebelumnya sudah melakukan pencarian selama dua hari.

Halaman:
1 2
      
